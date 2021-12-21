На Камчатке отменили QR-коды на транспорте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации против коронавируса на транспорте отменено на Камчатке со вторника, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Такое решение было принято губернатором края накануне, документ об отмене уже подписан главой региона", - уточнили в правительстве края.

Мера действовала в регионе с 23 ноября. Перевозчики края отмечали снижение уровня пассажиропотока.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 23,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,7 тыс. пациентов выздоровели, 504 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 128 тыс. человек, порядка 87 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января 2022 года. Режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет действует с 1 декабря.