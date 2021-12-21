Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на Чукотке достиг 80%

ТАСС, 21 декабря. Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции на Чукотке с учетом переболевших граждан достиг 80%. Последние двое суток на полуострове не фиксируют случаев заражения коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба окружного правительства.

"На сегодняшний день Чукотский автономный округ занимает одно из лидирующих положений в стране по уровню достижения коллективного иммунитета. 80% - наш показатель с учетом переболевших. Темпы вакцинации сохраняем. Сейчас все усилия сосредоточены на повторную вакцинацию. Около 8 тысяч человек завершили ее полностью", - приводятся в сообщении слова начальника регионального департамента здравоохранения Надежды Ищенко.

За последние двое суток в регионе не выявлено ни одного нового случая заражения инфекцией. Сейчас в регионе полностью привились от коронавируса более 27 тысяч жителей. По данным окружного оперативного штаба, с начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2 938 жителей, из них выздоровели 2 772 человека, 35 - умерли.