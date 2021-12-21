В Москве открылась выставка портретов бездомных людей "Накормить и согреть"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Выставка "Накормить и согреть" открылась во вторник на Гоголевском бульваре в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"При поддержке столичного Департамента труда и соцзащиты на Гоголевском бульваре 21 декабря открылась выставка "Накормить и согреть", где представлены портреты бездомных людей", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя департамента Евгения Стружака, проект создан, чтобы обратить внимание москвичей на проблемы тех, кто оказался на улице. "Важно не только предлагать им поддержку, но и мотивировать общество на то, чтобы не оставаться равнодушными. Поэтому, посетив выставку, можно не только посмотреть творческие работы, но и узнать, как самому помочь бездомному человеку. Так, в Москве круглосуточно работают Центр социальной адаптации (ЦСА) им. Е. П. Глинки и четыре его отделения, пункты обогрева, а также мобильная служба "Социальный патруль", которая отвозит людей на ночлег и питание в ЦСА. Кроме того, город поддерживает профильные некоммерческие организации, которые помогают бездомным людям", - сказал Стружак.

Выставка "Накормить и согреть" представляет собой серию рукописных портретов. Автор картин - художник, реставратор, иконописец, общественный деятель, член Профессионального союза художников России Регина Юрьева. На стендах также есть телефоны мобильной службы "Социальный патруль", куда можно обратиться за помощью бездомным людям.

Проект приурочен к Международному дню помощи бедным.