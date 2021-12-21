Путин поблагодарил ОНФ за работу с обращениями граждан, поступающими на прямую линию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" (ОНФ), отметив активную работу в интересах граждан. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"За прошедшие 10 лет Народный фронт прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное - сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны. Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан", - говорится в послании президента.

Говоря о ключевых инициативах ОНФ, президент отметил запуск проекта #МыВместе. По мнению главы государства, "этот проект служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи".

В обращении к участникам съезда Путин выразил благодарность "за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на прямую линию".

"Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти", - добавил президент.

21 декабря 2021 года состоится съезд ОНФ - общественного движения, созданного в 2013 году в форме коалиции общественно-политических организаций. С учетом эпидемиологической обстановки мероприятие пройдет в режиме онлайн. На съезде будут озвучены приоритетные цели и направления развития движения на ближайшие три года, а также определен новый состав центрального штаба ОНФ.

Основной задачей ОНФ является мониторинг и общественный контроль за реализацией послания президента РФ Федеральному собранию РФ, а также указов и поручений главы государства. В частности, 4 ноября 2018 г. Владимир Путин поручил ОНФ обеспечить мониторинг хода выполнения указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (от 7 мая 2018 г.), в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов.