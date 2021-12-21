Поиски пропавших в Приморье двух рыбаков на катере не дали результата

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Спасатели безрезультатно завершили поиски двух рыбаков, пропавших в Уссурийском заливе в Приморском крае 16 декабря. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"21 декабря завершена активная фаза поиска катера с двумя гражданами, пропавшими в Уссурийском заливе. <…> Двумя воздушными судами и четырьмя морскими судами осмотрены акватории залива Петра Великого, в том числе острова Рейнеке, остров Рикорда и остров Аскольд. Всего было обследовано около 29 тыс. кв. км акватории района и 110 кв. км береговой черты. К сожалению, поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, 16 декабря двое мужчин вышли в море на катере и потеряли ход в районе острова Рейнеке в Уссурийском заливе. 17 декабря начались поиски пропавших. Был задействован вертолет Ми-8, самолет Ан-26, спасательное судно и катера Пограничного управления ФСБ России.

Ранее сообщалось, что катер вышел в море несмотря на действующий запрет для маломерных судов.