Число заражений коронавирусом в Югре снизилось более чем на 13% за две недели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Суточная заболеваемость ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за последние две недели - с 7 по 21 декабря - снизилась более чем на 13% - с 220 случаев до 190. Об этом сообщил оперштаб региона.

"94 103 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 21 декабря. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 190 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, 7 декабря в Югре было зафиксировано 220 случаев COVID-19 за сутки. Таким образом за две недели число суточных заражений в Югре снизилось более чем на 13%.

За время пандемии в регионе 87,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 912 умерли, отметили в оперштабе. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.