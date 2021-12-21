Случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Курганской области

ТАСС, 21 декабря. Случаи гонконгского гриппа - типа А (H3N2) - зафиксировали в Курганской области по итогам исследований материалов людей с признаками ОРВИ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"На прошедшей неделе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" было проведено 260 исследований материала от людей с признаками ОРВИ. В пейзаже циркулирующих вирусов определяются РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, гриппа типа А (H3N2), штаммы которого входят в состав сезонной вакцины от гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе за неделю зарегистрировано 8,3 тыс. случаев ОРВИ.

В Курганской области привиты против гриппа почти 419 тыс. человек или 52% населения. "Продолжается прививочная кампания против гриппа, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Курганской области", - добавили в ведомстве.

Вирус А(H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 гг. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном людей пожилого возраста.