Число переведенных на удаленку учеников в Югре снизилось на 16% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Ученики 204 классов - более 4,8 тыс. школьников - в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в школах. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор Департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Неделей ранее в Югре на удаленке находились ученики 316 классов (5 767 школьников) из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях.

"На дистанционном обучении в Югре находятся 204 класса - 4 833 обучающихся. Снижение почти на 1 тыс. детей и 100 классов за неделю", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полностью переведенных на дистанционное обучение школ в Югре нет.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 21 декабря, 94,1 тыс. человек заболели ковидом, 87,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 912 умерли. При этом суточная заболеваемость в ХМАО за последние две недели - с 7 по 21 декабря - снизилась более чем на 13% - с 220 случаев до 190.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.