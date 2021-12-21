В Приморье за год на 30% увеличили число социальных объектов, подключенных к интернету

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Число социальных объектов, подключенных к интернету, в Приморье за год увеличилось почти на 30%. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"На сегодняшний день в Приморском крае к интернету подключены 954 социально значимых объекта, из них в этом году доступ к высокоскоростному соединению получили 287 объектов", - говорится в сообщении.

Интернет появился в 232 учреждениях культуры, 38 фельдшерско-акушерских пунктах, девяти школах, восьми учреждениях органов власти и местного самоуправления. За год построено 18 узлов связи в населенных пунктах, где ранее их не было, проложено почти 237 км волоконно-оптических линий связи.

Устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории России является одним из приоритетных направлений национального проекта "Цифровая экономика". Проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. За три года в населенных пунктах Приморского края построено почти 220 узлов связи.