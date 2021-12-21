В России после коронавируса выздоровели 40 219 человек за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 219, что стало максимумом с начала пандемии, и достигло 9 055 199.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 907, до 10 267 719, сообщили в штабе.

В частности, в Подмосковье выздоровели 3 342 человека, в Москве - 3 155, в Санкт-Петербурге - 2 302, в Воронежской области - 1 112, в Алтайском крае - 1 035, в Челябинской области - 1 022, в Самарской - 1 006.

Об этом сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%. При этом впервые с 6 октября в стране выявили менее 26 000 заразившихся за сутки.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 075 новых случаев, в Москве - 1 906, в Московской области - 1 811, в Красноярском крае - 652, в Пермском - 615, в Свердловской области - 598.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 913 271, следует из данных штаба.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 027 против 1 019 днем ранее, до 299 249. Об этом сообщили в оперштабе.

Таким образом, уже пять дней подряд число умерших не превышает 1 100 в сутки.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,91%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зафиксировано 66 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 50 - в Московской области, 38 - в Красноярском крае, по 35 в Воронежской и Ростовской областях, 32 - в Свердловской области.