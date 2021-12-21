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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 1 906 заразившихся коронавирусом за сутки

Это минимум с 15 сентября
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 906 против 2 630 днем ранее, до 2 007 616. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 15 сентября. В относительном он составил менее 0,1%.

Число летальных исходов из-за нового заболевания в Москве возросло за сутки на 80 против 78 днем ранее, до 36 044, следует из данных штаба. Условная летальность инфекции в столице возросла до 1,8%.

Были выписаны по выздоровлению 3 155 пациентов за сутки. За все время вылечились 1 840 029 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 131 543 человека.

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