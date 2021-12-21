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Новый год и Рождество

Единороссы приняли участие в акции "Елка желаний" в Думе

В рамках этой акции можно исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей или из нуждающихся семей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме приняли участие в новогодней благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой можно исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей или из нуждающихся семей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба думской фракции единороссов.

"Сегодня у нас, депутатов, есть замечательная возможность сделать добро детям. Я уверен, что каждый человек, который делает добро детям, получает такую же обратную реакцию добра. Эта акция - замечательная традиция. И я рад, что у меня есть возможность принять в ней участие", - приводит пресс-служба слова лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева.

В рамках акции в Госдуме установлена елка, украшенная тематическими открытками, на которых дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и дети из нуждающихся семей написали свои новогодние мечты и пожелания. Так, Васильев исполнит желания двух детей - Ксении Артемовой и Никиты Бурханова, оба хотят получить в подарок гитару. Участие в акции также принял глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он исполнит желание Александра Суляева, который мечтает о велосипеде.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.

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РоссияНовый год и Рождество"Единая Россия"
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