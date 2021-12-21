В Госдуме открылась фотовыставка "Трагедия Донбасса"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Трагедия Донбасса" открылась в Госдуме во вторник, она подготовлена агентством "Армия России" Минобороны РФ и комитетом Госдумы по обороне.

"Хочется сейчас поблагодарить всех присутствующих за ту работу, которая была проведена по подготовке выставки", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев на открытии фотовыставки. "Мы хорошо помним, как в результате политического кризиса, который возник в Украине, Соединенные Штаты Америки организовали и провели переворот. Надо отметить, что европейское сообщество не реагировало надлежащим образом на происходившее. И то, что происходит все эти долгие годы, это результат ответственности как раз этих политических решений", - добавил он.

Политик отметил, что Россия постоянно оказывает экономическую, продовольственную и медицинскую помощь Донбассу. "Все это время Россия была рядом, кстати говоря, с нашими гражданами - сотнями, тысячами исчисляется число получивших гражданство жителей этих территорий", - сказал он.

"Хочется пожелать детям Донбасса, тем, которые находятся в России сегодня, тем, кто находится на Родине, счастливого Нового года. Хочется, чтобы мир в следующем году пришел на эту благословенную землю", - заключил он.

В свою очередь глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что на выставке представлены моменты зарождения конфликта в 2014 году, наиболее активные его фазы 2015 года, "когда шли боевые действия на территории Донбасса, и последующие годы, когда, казалось бы, там нет войны, хотя она не прекращалась ни на минуту". "Фотографии об этом как раз беспристрастно свидетельствуют", - сказал он.

Также Картаполов обратился к парламентариям Германии и Франции с призывом обратить внимание на ситуацию в Донбассе. "Мне бы хотелось здесь с площадки Госдумы обратиться к нашим коллегам - парламентариям других стран, особенно стран "нормандской четверки" - Германии, Франции. Вспомните о жителях Донбасса, обратитесь к своим руководителям, пусть они заставят Украину выполнить минские соглашения. И тогда на Донбасс придет мир", - подчеркнул он.