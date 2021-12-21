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Глава Алтайского края считает, что нужно утроить количество приобретаемого жилья для сирот

По словам Виктора Томенко, это необходимо, чтобы за ближайшие 10 лет ликвидировать очередь на жилье среди граждан этой категории

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Количество ежегодно приобретаемого жилья для детей-сирот в Алтайском крае необходимо увеличить втрое для того, чтобы за ближайшие 10 лет ликвидировать сложившуюся очередность, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко. В настоящее время в очереди на получение жилья стоят более 6 тыс. человек.

"Для края тема жилья для детей-сирот является сложной и болезненной. Сегодня в очереди стоят 6 200 человек в возрасте старше 18 лет, а есть еще 1 700 человек, которые в течение трех лет попадут в эту очередь. Примерно у 700 жителей ежегодно появляется право на получение жилья. Сейчас наши возможности по приобретению ограничиваются 350-400 квартирами. Ключи от квартир вручены уже 443 сиротам в этом году. Для того, чтобы снять очередь в течение 10 лет, нужно ежегодно покупать 1 300 квартир, а мы больше 440 никогда не покупали", - сказал Томенко.

Он отметил, что частично ускорить решение этой проблемы в Алтайском крае намерены с помощью механизма жилищных сертификатов, которые стало возможным приобретать на средства краевого бюджета с 2021 года.

"Рынок не дает возможности нам приобретать больше квартир и предоставлять сиротам, даже если снять все финансовые ограничения. Если б даже было больше денег - возможности приобрести квартиры нет. Мы предусмотрели возможность выдавать детям-сиротам сертификаты: около 200 заявлений на них написано и уже 120 выдано в 2021 году. Мы только краевые средства можем использовать на эти цели. Я думаю, с помощью этого механизма мы продвинемся. Есть инициативы края на федеральном уровне - предусмотреть возможность выдачи сертификатов за счет средств федерального бюджета", - подчеркнул Томенко.

О проблеме с жильем для детей-сирот на Алтае

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае складывается сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. В 2020 году краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено 1,211 млрд рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757. Власти региона объяснили ситуацию тем, что дополнительно выделенные из федерального бюджета 700 млн рублей регион получил к концу года и не смог их освоить из-за возросшего спроса на жилье. В результате Алтайский край вернул в федеральный бюджет не освоенные в 2020 году средства.

Следственный комитет РФ включил Алтайский край в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году: в регионе не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств, а уровень обеспеченности сирот жильем составил 5%. В феврале в регионе приняли закон, который позволяет применять механизм жилищных сертификатов за счет средств краевого бюджета.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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