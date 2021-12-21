Глава Алтайского края считает, что нужно утроить количество приобретаемого жилья для сирот

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Количество ежегодно приобретаемого жилья для детей-сирот в Алтайском крае необходимо увеличить втрое для того, чтобы за ближайшие 10 лет ликвидировать сложившуюся очередность, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко. В настоящее время в очереди на получение жилья стоят более 6 тыс. человек.

"Для края тема жилья для детей-сирот является сложной и болезненной. Сегодня в очереди стоят 6 200 человек в возрасте старше 18 лет, а есть еще 1 700 человек, которые в течение трех лет попадут в эту очередь. Примерно у 700 жителей ежегодно появляется право на получение жилья. Сейчас наши возможности по приобретению ограничиваются 350-400 квартирами. Ключи от квартир вручены уже 443 сиротам в этом году. Для того, чтобы снять очередь в течение 10 лет, нужно ежегодно покупать 1 300 квартир, а мы больше 440 никогда не покупали", - сказал Томенко.

Он отметил, что частично ускорить решение этой проблемы в Алтайском крае намерены с помощью механизма жилищных сертификатов, которые стало возможным приобретать на средства краевого бюджета с 2021 года.

"Рынок не дает возможности нам приобретать больше квартир и предоставлять сиротам, даже если снять все финансовые ограничения. Если б даже было больше денег - возможности приобрести квартиры нет. Мы предусмотрели возможность выдавать детям-сиротам сертификаты: около 200 заявлений на них написано и уже 120 выдано в 2021 году. Мы только краевые средства можем использовать на эти цели. Я думаю, с помощью этого механизма мы продвинемся. Есть инициативы края на федеральном уровне - предусмотреть возможность выдачи сертификатов за счет средств федерального бюджета", - подчеркнул Томенко.

О проблеме с жильем для детей-сирот на Алтае

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае складывается сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. В 2020 году краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено 1,211 млрд рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757. Власти региона объяснили ситуацию тем, что дополнительно выделенные из федерального бюджета 700 млн рублей регион получил к концу года и не смог их освоить из-за возросшего спроса на жилье. В результате Алтайский край вернул в федеральный бюджет не освоенные в 2020 году средства.

Следственный комитет РФ включил Алтайский край в числе регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году: в регионе не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств, а уровень обеспеченности сирот жильем составил 5%. В феврале в регионе приняли закон, который позволяет применять механизм жилищных сертификатов за счет средств краевого бюджета.