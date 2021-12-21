В ОНФ за год решили почти полмиллиона обращений, поступивших на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Почти полмиллиона обращений граждан, поступивших во время пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, были решены Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в рамках проекта "Прямая линия. Продолжение". Об этом во вторник сообщила пресс-служба ОНФ.

"Уже решено более 485 тыс. конкретных, адресных вопросов, многие из которых озвучены в нескольких обращениях, например, только по теме свалки в Шиесе поступило более 24 тыс. обращений. Всего в системе работает с обращениями граждан более 16 тыс. человек из 4,5 тыс. организаций (федеральные и региональные органы исполнительной власти, НКО, волонтерские объединения). Задача Народного фронта - проконтролировать, чтобы ни один вопрос не остался без ответа", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего в ОНФ взяли на контроль более 344 тыс. обращений граждан, поступивших во время пресс-конференции президента в декабре 2020 года, и более 1,7 млн обращений, поступивших на прямую линию в июне 2021 года.

Реализация проектов ОНФ в 2021 году

В ОНФ рассказали и о других итогах 2021 года. Так, в ходе акции "Дорога в школу" были обследованы 983 участка вблизи школ, из которых более 600 оказались потенциально небезопасными, запланировано исправление выявленных недостатков, часть работ уже выполнены. Также был проведен мониторинг детских и спортивных площадок, по итогам проведенных рейдов активисты ОНФ выявили 696 площадок, представляющих опасность (треть от всех проверенных).

Помимо этого, проводился мониторинг состояния теплоизоляции воздушных трубопроводов, который показал, что в 64 регионах повреждена теплоизоляция более 66 км теплотрасс. При этом по итогам прошлогоднего мониторинга из 64 км поврежденных теплотрасс уже отремонтировано 32 км (50%). Кроме того, в рамках проекта "Улица Героя" по присвоению имен ветеранов Великой Отечественной войны улицам, площадям и скверам в городах и населенных пунктах России силами активистов ОНФ были наименованы 28 улиц, два проезда, два сквера, пять парков и четыре аллеи.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году ОНФ помогал в борьбе с пандемией. Так, более 3 тыс. медицинских работников были проконсультированы по вопросам получения дополнительных выплат, более 500 человек получили юридические консультации по разрешению трудовых споров, более 2,5 тыс. семей с детьми получили помощь в оформлении выплат. Также были обеспечены своевременные поставки в аптечные сети регионов достаточного количества медицинских препаратов из рекомендованных схем лечения COVID-19.

В ОНФ также напомнили о проектах, которые реализовывались в 2021 году и получили региональную и федеральную поддержку. Так, в рамках проекта "Бабушка.Онлайн" более 20,5 тыс. постояльцев домов престарелых приняли участие в 35 творческих встречах с известными артистами. Более 300 детей с ДЦП стали участниками проекта "Летай со мной" и смогли пройти продолжительный курс спортивной реабилитации в виде аэродинамической гимнастики.