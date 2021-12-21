В социальной гостинице для онкобольных детей в Москве смогут проживать более 200 семей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 200 семей смогут проживать в "Добром доме" - московской социальной гостинице для онкобольных детей. Об этом сообщила журналистам основатель и генеральный директор фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко.

"Один корпус из двух уже частично заселен, в нем проживают больше 70 семей - это более 150 человек. В 2022 году ремонт первого корпуса планируется завершить - здесь смогут проживать уже более 200 семей", - рассказала Ромейко.

По ее словам, также в будущем году предполагается определить источники финансирования и приступить к реконструкции второго здания, где получится расположить помещения для амбулаторной реабилитации и развития детей. Корпусу необходим капитальный ремонт.

Она добавила, что все постояльцы социальной гостиницы обеспечены временным жильем, необходимой материальной помощью, питанием, бытовой химией, постельными принадлежностями. Дети участвуют в различных праздниках, мастер-классах. Родители получают консультации специалистов, всестороннюю помощь и поддержку. При этом дети не пропускают школьную программу, обучаясь в оборудованных в "Добром доме" классах школы "Учим - знаем". По ее словам, предстоит решать вопрос об особой правовой форме для социальной гостиницы. "Но очевидно, что проект "Социальная гостиница для онкобольных детей "Добрый дом" действительно нужен многим, его можно успешно тиражировать в других регионах", - рассказала Ромейко.

По словам детского омбудсмена в Москве Ольги Ярославской, социальной гостинице, которая сейчас действует как новая форма обеспечения тяжелобольных детей и семей из регионов в Москве, нужно придать правовой статус. "Статуса таких объектов в российской системе законодательства пока нет. Нужно принятие новый нормативно-правовых актов для введения в РФ особого статуса подобных объектов", - сказала она.

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве 7 ноября 2019 года. Весной 2020 года в зданиях, выделенных мэром Москвы Сергеем Собяниным на Нагорной улице в ЮЗАО, появились постояльцы первой и не имеющей аналогов в России социальной гостиницы, где проживают семьи с онкобольными детьми из регионов. Все они находятся на лечении в столичных специализированных центрах.