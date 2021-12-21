Весь личный состав ГАИ вывели на дороги Севастополя из-за снегопада

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Абсолютно все сотрудники Госавтоинспекции Севастополя во вторник были экстренно выведены на работу на улицах города из-за сложной обстановки на дорогах, возникшей из-за снегопада, сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Ранее сообщалось, что во вторник в городе возникли пробки из-за снегопада и гололедицы, вызванных перетоком арктических холодных воздушных масс.

"Весь личный состав Госавтоинспекции Севастополя находится на маршрутах патрулирования с целью оказания помощи участникам дорожного движения. Автоинспекторы оказывают оперативное содействие проследованию специальной техники в места, где в первую очередь необходима посыпка песочно-соляной смесью проезжей части. В случае необходимости полицейские организовывают перекрытие аварийно-опасных участков дорог до полного устранения нарушений. Так, например, еще утром была закрыта для движения всех транспортных средств улица Нефтяная", - рассказала представитель УМВД.

Она уточнила, что сотрудники ГИБДД готовы оказывать помощь участникам дорожного движения.

По данным ведомства, к обеду в городе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и 12 ДТП с материальным ущербом, но без пострадавших.

"Отметим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Наряды ДПС будут переведены на усиленный режим работы. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на проезжей части", - добавила собеседница.