Власти ХМАО рекомендовали установить двухнедельные школьные каникулы с 27 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Школьники Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) уйдут на двухнедельные каникулы с 27 декабря по 9 января. Их предложено установить для всех учеников в один срок, сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"Учитывая высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, принято решение рекомендовать главам муниципальных образований проработать вопрос с руководителями подведомственных образовательных организаций и установить сроки школьных каникул - с 27 декабря по 9 января - на 14 дней", - сказал Дренин в ходе заседания регионального оперативного штаба.

По его словам, большая часть школьников должна была уйти на каникулы с 27 декабря. "Мы предлагаем сделать это единообразно во всех школах", - пояснил он.

О ситуации в Югре

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 21 декабря, 94,1 тыс. человек заболели ковидом, 87,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 912 умерли. Суточная заболеваемость в ХМАО за последние две недели - с 7 по 21 декабря - снизилась более чем на 13% - с 220 случаев до 190.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.