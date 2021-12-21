В новом детском технопарке в Москве научат создавать "умную" одежду

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новый детский технопарк открылся в Москве на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Курировать его будет факультет информационных технологий вуза, сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности. У каждой из девяти лабораторий детского технопарка есть индустриальные партнеры - ведущие организации в своей области", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

В лаборатории виртуальных тренажеров дети будут разрабатывать технические устройства и приложения на основе технологий дополненной реальности, которые могут применяться в образовании и промышленности. На занятиях в лаборатории цифровой моды им предложат создать "умную" одежду - со встроенными датчиками и сенсорами для контроля показателей здоровья или возможностью подзарядки телефона. При этом они получат навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования, использования VR- и AR-технологий в конструировании. В лаборатории высокотехнологичного швейного производства можно будет освоить современные микропроцессорные автоматы с программным управлением.

Направление социального программирования посвящено мультимедийным технологиям, например, в написании сценариев к видеороликам или создании фильмов и подкастов на социальные темы. В лаборатории изготовления прототипов и реверсивного инжиниринга дети будут осваивать применение 3D-печати, компьютерного моделирования и анализа в промышленности, научных исследованиях, реставрации раритетной техники, музейных экспонатов и архитектурных объектов.

Посетители лаборатории нейронных сетей узнают, как проводятся социальные исследования с использованием технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных. А участники программ нейрокомпьютерных интерфейсов будут разрабатывать нейроинтерфейсы для детей с особенностями здоровья. С их помощью можно решать простые бытовые задачи. Кроме того, в новом детском технопарке РГСУ открыты лаборатории информационной безопасности и схемотехники.

"Инфраструктура детских технопарков сегодня позволяет столичным школьникам получать доступ к обучению по самым перспективным направлениям во всех округах столицы. При этом в них предусмотрены 400 программ для детей с самыми разными способностями и интересами. В них одинаково успешно могут проходить подготовку как будущие инженеры и программисты, так и кинематографисты, модельеры, архитекторы, специалисты социальной сферы", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.