Текслер: темп заражаемости коронавирусом в Челябинской области постепенно идет на спад

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Челябинской области остается напряженной, но при этом темп заражаемости постепенно идет на спад, сообщил на аппаратном совещании губернатор региона Алексей Текслер.

"Отмечу с осторожным оптимизмом, что заражаемость новой коронавирусной инфекцией постепенно идет на спад, хотя ситуация по-прежнему остается напряженной. Наша задача - удвоить усилия по соблюдению противоэпидемических мер и массовой вакцинации жителей области, чтобы сформировать достаточно мощный коллективный иммунитет. На утро 21 декабря первым компонентом у нас вакцинированы чуть больше полутора миллионов человек, подходим к цифре 57% от взрослого населения региона", - цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что в регионе нет запрета на проведение детских утренников и праздников, как и на присутствие родителей на утренниках. Подобные решения должны принимать в зависимости от эпидситуации в конкретных муниципалитетах и в конкретных учреждениях.

По данным областного Минздрава, с начала декабря ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом людей снизился почти на 80 зарегистрированных случаев. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрирован 141 621 случай заражения коронавирусом (плюс 573 новых подтверждения к 20 декабря). Всего 129 582 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 4974 человека продолжают лечение.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. С 1 декабря по 9 января вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет также осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет). Кроме того, в регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил. С 22 октября неработающие люди 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.