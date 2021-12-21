Курские власти отменили QR-коды при покупке льготных проездных билетов

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области на заседании оперштаба во вторник отменили требование о наличии QR-кода или справки о медотводе от прививки против COVID-19 при покупке льготных билетов для проезда в общественном транспорте. Соответствующее предложение поддержал губернатор региона Роман Старовойт.

"В период праздничных и выходных дней нагрузка на общественный транспорт традиционно кратно снижается, мы по сути на четверть снизили нагрузку на общественный транспорт. С этим предложением [об отмене QR-кодов, справки о медотводе при покупке льготных проездных билетов] можно согласиться", - сказал он.

Действие льготных билетов для проезда в общественном муниципальном транспорте, приостановленное в Курской области из-за пандемии с 25 октября 2021 года, возобновили с 1 декабря при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе. С 6 декабря возможность приобретать льготные проездные билеты получили также жители региона с медотводом от прививки.

С начала пандемии в Курской области выявлено 80 649 случаев заражения коронавирусом, 1 958 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 21 декабря в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 623 тыс. человек, завершили вакцинацию около 594 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.