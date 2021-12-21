Путин подписал закон о размещении радиоактивных отходов, не связанных с атомной энергией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства РФ размещать радиоактивные отходы, которые образовались при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности, в уже существующих атомных хранилищах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о размещении твердых низкоактивных и очень низкоактивных радиоактивных отходов, образовавшихся при переработке минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов. Согласно закону, такие отходы будут размещаться в местах, где уже находятся радиоактивные отходы, образовавшиеся при добыче и переработке урановых руд. Инициатива устанавливает, что размещение таких отходов разрешается исключительно по решению правительства РФ.

Это нововведение позволит использовать существующую инфраструктуру и не создавать дополнительные пункты хранения радиоактивных отходов.