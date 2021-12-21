В Карелии отреставрировали Варваринскую церковь XVII века

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 декабря. /ТАСС/. Реставрация деревянной церкви в честь великомученицы Варвары XVII века завершилась в Медвежьегорском районе Карелии. В результате проведенных работ на колокольне удалось сохранить более 70% исторического материала, а в храмовой части - около 60%, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Завершена реставрация Варваринской церкви в Типиницах <…> По словам руководителя центра "Заонежье" Виталия Скопина, на колокольне Варваринки удалось сохранить более 70% исторического материала, в храмовой - около 60%. Благодарю всех, кто работал над восстановлением церкви и помог сохранить этот памятник деревянного зодчества для следующих поколений", - написал он.

Варваринская церковь имеет статус федерального памятника деревянного зодчества, и ее реставрация проводилась за счет федерального бюджета. Сроки окончания работ несколько раз откладывались: впервые конкурс по выбору подрядчика объявляли в 2015 году. Тогда компания успела до весенней распутицы разобрать храм, перевезти его основную часть из нежилой деревни Яндомозеро в деревню Типиницы. Фирма не приступила непосредственно к восстановительным работам, контракт с ней был расторгнут, а ход восстановления памятника культурного наследия раскритиковал Совет по культуре и искусству при президенте России.

Летом 2017 года контракт на реставрацию с завершением работ в ноябре 2018 года заключили с ООО "ПГС II", но компания также не справилась с поставленной задачей. Третьей фирмой, которая выполнила работы до конца, стал архитектурно-реставрационный центр "Заонежье", специалисты которого также работали над реставрацией Преображенской церкви на острове Кижи.

Варваринскую церковь построили в 1656 году, является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье (Карелия), до начала реставрационных работ ее состояние оценивалось как аварийное.