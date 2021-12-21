Дума вводит блокировку сайтов за оправдание экстремизма и ложные сообщения о терактах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах.

Законопроект был принят в первом чтении в марте. Согласно инициативе, в случае обнаружения в интернете "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность", генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Ко второму чтению депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили несколько поправок в проект, одной из которых предлагается также блокировать сайты, распространяющие ложные сообщения об актах терроризма.

Изменения предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Его действующая редакция предусматривает такой внесудебный порядок блокировки, в частности, за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле прошлого года членами комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Документ получил поддержку кабмина.