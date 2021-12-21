Экологи на Кубани проинспектировали побережье после массовых жалоб

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Общественная экологическая инспекция побережья Черного моря от Крымского моста до Геленджика выявила 54 нарушения природоохранного законодательства. Проверка началась после массовых жалоб местных жителей - более 60 тыс. подписей петиции против строительства заводов, сообщает во вторник пресс-служба организации "Зеленый патруль".

"С начала лета текущего года на горячую линию "Зеленого патруля" поступило рекордное количество жалоб местных жителей и сигналов от экоактивистов: обычно один звонок в неделю из региона, а здесь - волны по 5-10. Также на change.org под петицией против строительства заводов собрано больше 60 тыс. подписей. Экспедиционные работы, проведенные с 6 по 20 декабря, стали реакцией "Зеленого патруля" на тревожные сигналы", - рассказали в пресс-службе.

Экологическая инспекция некоторых прибрежных районов Краснодарского края прошла от порта "Кавказ" до Геленджика, протяженность исследуемого участка составила более 200 км. По всем обнаруженным нарушениям природоохранного законодательства составили 54 акта. Материалы передадут в соответствующие контролирующие органы власти.

"Мы строго следили за ситуацией с утечкой нефтепродуктов в Новороссийске, внимательно наблюдали за общественными слушаниями по предполагаемому строительству химических заводов на Таманском полуострове, остро реагируем на участившиеся природные пожары и прочие катаклизмы. Конечно, нас особенно беспокоят протесты местных жителей, связанные с ухудшающейся экологической обстановкой. То, что мы видим, нас, мягко говоря, не радует - только на этом, относительно небольшом участке черноморского побережья сформировался целый комплекс серьезных экологических проблем, которые требуют немедленного решения", - сказал руководитель "Зеленого патруля", лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

При выполнении работ использовалась передвижная лаборатория для забора воды, почв, воздуха. Все пробы доставили для анализа в сертифицированные лаборатории Москвы.

"Основными экологическими проблемами региона остается мусор, отчистка канализационных стоков, загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом и промышленными предприятиями. Экстремально высокий уровень загрязнения природы нигде не зафиксирован. Высокая загазованность в промышленной зоне Новороссийска и при подъездах к порту "Тамань". И там, и там свой "вклад" вносят чадящие зерновозы. Также на Таманском полуострове безобразная ситуация с очисткой хозяйственно-бытовых стоков в поселке Веселовка", - добавил руководитель экспедиции, директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.