Сотрудники дипмиссий нескольких стран в РФ будут обязаны сдавать отпечатки пальцев

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ряда иностранных дипмиссий и члены их семей в РФ будут обязаны проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование с 29 декабря. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что эти меры вводятся на основе принципа взаимности в соответствии с федеральным законодательством РФ.

"МИД России осуществлен мониторинг, по результатам которого была определена группа стран, на представителей которых будет распространяться вышеупомянутая обязанность (в зависимости от категории паспортов владельцев): Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того, Уругвай", - информировали в министерстве.

В дипведомстве отметили, что этот перечень "может корректироваться с учетом принципа взаимности по мере соответствующих изменений в правоприменительной практике властей иностранных государств", на территории которых функционируют российские диппредставительства. В настоящее время МИД ведет проработку практических аспектов реализации этих мер совместно с МВД.

"По результатам заинтересованные иностранные дипломатические представительства и консульские учреждения на территории Российской Федерации будут дополнительно подробно проинформированы", - говорится в сообщении.

В России с 29 декабря трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на срок более 90 дней, должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. После этого они получат соответствующий документ, в том числе он может быть выполнен в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.