Москвичи с ОВЗ смогут подать заявки на средства реабилитации и протезы онлайн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) смогут заказать онлайн технические средства реабилитации, услуги по сурдопереводу, а также протезно-ортопедические изделия с 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о переводе в электронный вид ряда услуг для москвичей с инвалидностью. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 24 декабря 2021 года, на портале mos.ru в разделе "Социальная поддержка"/"Инвалидам" можно будет подать заявление на получение техсредств реабилитации (например, опорные трости или кресла-коляски различных модификаций) и протезно-ортопедических изделий либо на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные изделия (в том числе за их ремонт и замену); обеспечение собакой-проводником и компенсацию расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание; оказание услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) или компенсацию расходов за такие услуги", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что для обращения за указанными услугами теперь не требуется посещать учреждения социальной защиты. "За счет организации межведомственного электронного взаимодействия был также сокращен перечень необходимых документов. Проверка предоставленных сведений будет проводиться онлайн, получатели услуг смогут отслеживать ход рассмотрения заявлений в личном кабинете на портале mos.ru", - сообщили в мэрии.

По итогам рассмотрения заявлений получателей услуг пригласят в ближайший территориальный центр социального обслуживания по месту жительства или в ресурсный центр для инвалидов для получения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, либо доставят их на дом. Компенсации произведенных расходов будут перечислены на банковские счета получателей услуг. При необходимости заявители получат приглашения в иные специализированные организации, осуществляющие обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, собаками-проводниками либо услугами по переводу русского жестового языка.

"Ожидается, что новыми онлайн-услугами смогут воспользоваться более 260 тыс. москвичей с инвалидностью", - говорится в сообщении. По данным мэрии, в 2021 году технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия получили свыше 200 тыс. человек. Еще порядка 60 тыс. москвичей получили компенсацию за их самостоятельное приобретение.