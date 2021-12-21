В ФПА заявили, что среди российских адвокатов много бывших правоохранителей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Большинство представителей адвокатуры России - бывшие сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко на встрече с журналистами.

"Да, в наших рядах бывших сотрудников правоохранительных органов едва ли уже не большинство. При этом я не настаивал бы на выделении в отдельную какую-то категорию, имея в виду, что среди них есть люди разной профессиональной подковки, разных взглядов", - сказал Пилипенко. В пример он привел экс-правоохранителя, добившегося 26 оправдательных приговоров за 18 лет. "Когда он выступает по проблемам адвокатуры, в нем чувствуется человек, который проблемы адвокатуры знает и чувствует гораздо, может, лучше тех, кто гордится, что он 40 лет в адвокатуре, а вещей, казалось бы очевидных, либо не понимает, либо не хочет понимать", - добавил глава ФПА.

В свою очередь вице-президент ФПА Геннадий Шаров назвал слухами мнение о том, что существует негласное правило по недопущению бывших правоохранителей в ряды адвокатов. "Федеральной палате не известно о какой-то такой практике, тем более устоявшейся и реально существующей", - сказал он. Шаров отметил, что попытки бывших правоохранителей сдать экзамен на статус адвоката не в московской палате, а в региональных, можно объяснить только "недостаточной подкованностью в тех вопросах, которые будут к ним предъявляться на экзаменах", так как требования в регионах к претендентам ниже. "В Москве достаточно серьезная квалификационная комиссия. И как неоднократно говорили руководители московской палаты, процент лиц, успешно сдавших этот экзамен, составляет от 50 до 60. В некоторых отдаленных регионах процент значительно выше бывает", - добавил вице-президент.

При этом ФПА не позволяет произвольно выбирать регионы для сдачи экзаменов для получения статуса адвоката. Так, претендент может выбирать только тот регион, где он прожил не менее года.

Глава ФПА Пилипенко также затронул тему привлечения к дисциплинарной ответственности замеченных в нарушениях адвокатов. По его словам, несмотря на то, что количество жалоб на адвокатов ежегодно растет, количество лишенных за нарушения статуса заметно уменьшается. Например, в 2016 году был прекращен статус 433 адвокатов, а в 2020 году - 235.