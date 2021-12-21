{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Около 150 классов в школах Екатеринбурга переведены на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

На карантине также находятся 57 групп в детских садах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Около 50 групп в детских садах и 149 классов в школах Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования администрации города.

"В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 149 классов (1,3% от общего количества классов в Екатеринбурге) в школах (НКВИ - 45, ОРВИ - 104); 57 групп (1,8% от общего количества групп в Екатеринбурге) в детских садах (НКВИ - 13, ОРВИ - 44). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в департаменте.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 193 077. Общее число выписанных достигло 166 443.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Минюст в четвертый раз просит Адвокатскую палату лишить статуса адвоката Павлова
В качестве обоснования своих требований ведомство указало, что в 2021 году он 16 раз не явился на следственные действия по делу Ивана Сафронова, чем "фактически отказался от принятой на себя обязанности по его защите"
Читать полностью