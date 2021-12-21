Около 150 классов в школах Екатеринбурга переведены на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Около 50 групп в детских садах и 149 классов в школах Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования администрации города.

"В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 149 классов (1,3% от общего количества классов в Екатеринбурге) в школах (НКВИ - 45, ОРВИ - 104); 57 групп (1,8% от общего количества групп в Екатеринбурге) в детских садах (НКВИ - 13, ОРВИ - 44). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в департаменте.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 193 077. Общее число выписанных достигло 166 443.