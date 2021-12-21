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Свыше 90 событийных фестивалей прошли в 2021 году в Липецкой области

По словам главы региона Игоря Артамонова, часть мероприятий состоялась в онлайн-формате

ЛИПЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 90 событийных фестивалей прошло в нынешнем году в Липецкой области, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов, выступая на торжественном приеме работников культуры.

"Несмотря на сложный год и ограничения, удалось провести 90 событийных фестивалей, часть из них прошла онлайн", - сказал Артамонов. Среди крупных мероприятий в сфере культуры он также особо отметил празднование юбилея Липецкого театра драмы имени Толстого, а также несколько театральных премьер. "За год в сфере культуры сделано многое, куда не посмотри - кругом достижения, громадное спасибо за ваш труд и результаты, которые прославляют нашу область", - обратился Артамонов к присутствующим.

В преддверии Нового года глава региона вручил областные награды и благодарности работникам культуры и студентам, обучающимся в местных вузах по профильным дисциплинам.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что фестивальные программы, проходящие в районах, являются составной частью программы развития внутреннего туризма в регионе. Так, только в этом году фестивали "Русборг", "Тайны усадьбы" и "Тербунский рубеж" посетили свыше 140 тыс. гостей. "Кроме того, достопримечательности нашего региона стали победителями национального конкурса "ТОП-1000 культурных и туристических брендов России" - это Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль военно-исторической реконструкции "Русборг", а православных туристов привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского", - заметили в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что ежегодно область посещают свыше 1 млн гостей.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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