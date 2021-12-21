В Петербурге тоннели станций "Казаковская" и "Путиловская" соединят в начале 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Тоннели станций петербургского метрополитена "Казаковская" ("Юго-Западная") и "Путиловская" планируют соединить в начале 2022 года, между ними остается 100 м. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы".

"Проходка перегонного тоннеля от станции "Казаковская" ("Юго-Западная") выходит на финальные 100 м до соединения с участком ранее построенного тоннеля станции "Путиловская". Проходческий щит диаметром 5,63 м двигается со скоростью 8-10 колец в сутки. Сбойка, то есть соединение двух тоннелей, ожидается в начале 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что обе станции относятся к новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метрополитена. Обе планируется открыть в 2024 году. "Путиловская" станет пересадочной на действующую станцию "Кировский завод" и соединит коричневую ветку с красной (Кировско-Выборгской линией).

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и ряд его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", признали банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании ввели процедуру конкурсного производства.

В октябре 2020 года при участии ВТБ создали компанию "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой передали в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства России компания "Метрострой Северной столицы" была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге. Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. К первому чтению проекта бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование текущего года. С учетом поступления в бюджет дополнительных средств от перерегистрации в Петербурге компании "Газпром" затраты планируется увеличить до 30 млрд рублей в 2022 году и до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах. В 2024 году в Петербурге планируется построить три станции метро: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".