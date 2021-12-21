В Калмыкии заболеваемость коронавирусом в сравнении с ноябрем снизилась на 58,4%

ЭЛИСТА, 21 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Калмыкии в сравнении с ноябрем снизилась на 58,4%, в последнее время в среднем выявляется 16-17 случаев в сутки. Об этом сообщил во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, которое в режиме видеоконференции провел председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"В Республике Калмыкия мы фиксируем снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на 58,4% в сравнении с ноябрем. В среднем выявляется 16-17 случаев в сутки. Коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы - 0,9. Поддерживаем необходимый уровень тестирования - 300 тестов на 100 тыс. жителей", - сказал Хасиков.

Председатель правительства отметил, что в Калмыкии уровень коллективного иммунитета выше, чем в среднем по стране: он достиг 63%, тогда как в целом в России - 58,8%. При этом Мишустин обратил внимание на тот факт, что в республике "в последнюю неделю более чем на 20% снизился показатель охвата тестированием, на протяжении трех недель он до среднего уровня не дотягивает, это 300 тестов на 100 тыс. человек". Он назвал такую ситуацию недопустимой.

Премьер-министр поручил главам регионов уделить особое внимание объемам тестирования, которые не должны снижаться и в предстоящие праздники.

О ситуации в регионе

Решением оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение составляет проведение театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии, что число посетителей мероприятий - не более 70% от вместимости закрытого помещения, а также у них есть QR-код о вакцинации, сертификат о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 декабря в республике действуют QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. м. С 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным оперштаба на 21 декабря, в республике с начала пандемии зарегистрировали 33 856 случаев заражения (плюс 17 за сутки), выздоровели 32 279 человек (плюс 19 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, из них четверо - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 719 человек.