Кассовый разрыв Фонда капремонта в Псковской области к 2023 году составит 70 млрд рублей

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области к 2023 году потребуется 70 млрд рублей, чтобы покрыть кассовый разрыв между собранными с населения средствами и стоимостью строительных работ. Об этом во вторник сообщил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

В 2020 году руководство Фонда капремонта Псковской области объявило о приостановке капитальных ремонтов в многоквартирных домах в ряде муниципальных образований региона из-за острой нехватки финансирования. Всего в региональную программу капитального ремонта на ближайшие 23 года включено почти 4 тыс. многоквартирных домов. Властям нужно привести в порядок более 33 тыс. конструктивных элементов. При этом в первые годы реализации программы темпы ее были невысокими из-за низкой платежной активности населения.

"Та программа, которая была принята достаточно давно, она серьезно была не просчитана. И на сегодня те средства, которые фонд аккумулирует, и те средства, которые будут экономически обоснованы для проведения ряда ремонтов, мы прогнозируем, что к 2023 году разрыв может составить порядка 70 млрд рублей. Проблема серьезная, будем ею заниматься", - сказал Ведерников, отметив, что в среднем по региону в сфере ЖКХ зафиксирован износ более 78%.

По оценке губернатора, в последнее время сотрудники Фонда капремонта Псковской области (ФКР) "неплохо работают". Качество значительно повысилось, они смотрят за подрядчиками и требуют соответствующего качества. У сотрудников ФКР - крайне низкие зарплаты, поэтому привлечь и удержать специалистов достаточно сложно. Для того, чтобы этот вопрос решить, нужно около 30 млн рублей", - уточнил глава региона.

Ранее председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов сообщал ТАСС, что за последние четыре года в Псковской области удалось отремонтировать более 1,7 тыс. конструктивных элементов на общую сумму в 2 млрд рублей. Таким образом, было приведено в порядок почти 800 многоквартирных домов.