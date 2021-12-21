В Курской области разрешили провести новогодние детские представления

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Новогодние представления для детей разрешили в Курской области, но в ходе мероприятий рекомендуется ограничить число зрителей до 50%, допуск артистов и сопровождающих осуществлять при наличии у них QR-кода или актуального ПЦР-теста. Соответствующее решение в ходе заседания оперштаба во вторник озвучил губернатор региона Роман Старовойт.

"Разрешить проведение новогодних мероприятий в закрытых помещениях с 22 декабря по 12 января. Рекомендовать заполнение зрительских мест при проведении детских мероприятий в закрытых помещениях не более 50% от вместимости площадки, допуск на мероприятия персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей осуществлять только при документальном подтверждении иммунного статуса", - сказал Старовойт.

Кроме того, анимационные программы в ходе новогодних представлений для детей не должны проходить в фойе или холлах зданий, продолжительность представлений без антракта не должна превышать 1,5 часа.

С начала пандемии в Курской области выявлено 80 649 случаев заражения коронавирусом, 1 958 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 21 декабря в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 623 тыс. человек, завершили вакцинацию около 594 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.