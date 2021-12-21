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Вакцинированных от коронавируса родителей допустят на утренники в тюменские детсады

В регионе полностью привились 908 802 человека

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Родители, которые вакцинированы от коронавируса, смогут посещать утренники в детсадах Тюменской области. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Александр Моор во время прямой линии.

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"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на проведение праздничных мероприятий и утренников в детских садах родителей, которые прошли вакцинацию или переболели, то есть имеющие QR-код, можно пускать. <...> Соответствующие корректировки в своей деятельности руководители детских садов сделают", - сказал Моор.

Свыше 1,3 тыс. вопросов поступило к прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Чаще всего жители области поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 294 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировали 87 267 заражений, выздоровели 71 799 человек. Полный курс вакцинации в регионе прошли 908 802 человека. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет составляет 64,1%.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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