Вакцинированных от коронавируса родителей допустят на утренники в тюменские детсады

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Родители, которые вакцинированы от коронавируса, смогут посещать утренники в детсадах Тюменской области. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Александр Моор во время прямой линии.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на проведение праздничных мероприятий и утренников в детских садах родителей, которые прошли вакцинацию или переболели, то есть имеющие QR-код, можно пускать. <...> Соответствующие корректировки в своей деятельности руководители детских садов сделают", - сказал Моор.

Свыше 1,3 тыс. вопросов поступило к прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Чаще всего жители области поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 294 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировали 87 267 заражений, выздоровели 71 799 человек. Полный курс вакцинации в регионе прошли 908 802 человека. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет составляет 64,1%.