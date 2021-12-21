В ресторанах в Кабардино-Балкарии свадьбы разрешили проводить при наличии QR-кодов

НАЛЬЧИК, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об ослаблении ограничений, введенных ранее в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. По указу, который вступает в силу с 21 декабря, в кафе и ресторанах республики можно проводить свадьбы с участием большого количества людей при наличии у них QR-кодов или действующего ПЦР-теста, церемонию бракосочетания можно проводить в торжественной обстановке в загсах, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

Согласно документу, опубликованному на его сайте, кафе, рестораны и закусочные могут работать с 6:00 до 23:00 при 75%-ной заполняемости. Услуги могут быть предоставлены на открытом воздухе на летних верандах и террасах.

"При этом в связи с уточнением условий работы указанных объектов исключается ограничение на проведение в зданиях, на территориях объектов общественного питания организованных мероприятий, а также на функционирование развлекательных, танцевальных зон. Из числа объектов, посещение которых требует предъявления QR-кода или действующего ПЦР-теста, исключены объекты общественного питания при оказании ими услуг на открытом воздухе на верандах и террасах, осуществлении торговли дистанционным способом и обслуживании на вынос, а также пассажирские канатные дороги", - говорится в пояснении.

С 23:00 до 6:00 подобные заведения остаются закрытыми, исключение сделали вокзалам, аэропорту, автозаправочным станциям, учреждениям, работающим на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов.

Отменяются ограничения по проведению регистрации брака в торжественной обстановке в закрытых помещениях в количестве более 20 человек. На церемонию бракосочетания можно попасть при предъявлении QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов. Исключены и ограничения по посещению объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, сохранив требование о посещении "в количестве одного человека при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего наличие медотвода". Согласно документу, сокращается период действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.