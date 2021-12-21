Территорию бывшего военного училища в Кировской области используют для строительства школ

КИРОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Образовательный кластер планируют создать на территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища. В ближайшее время там начнут строить первую школу на 1,5 тыс. мест, сообщил во время прямой линии с жителями во вторник губернатор Игорь Васильев.

"Там могут быть не только школы, это может быть и среднее профессиональное образование в том числе. Вообще, мы должны строить школы нового типа. Например, вечером туда могли бы приходить их родители и жители микрорайона и также заниматься спортом. Вот именно такую концепцию для развития территории КВАТУ мы и будем использовать", - пояснил Васильев.

Он уточнил, что в ближайшее время там начнется строительство школы на 1,5 тыс. мест с современным спортивным корпусом, залом для занятий творчеством. "В дальнейшем на территории КВАТУ возможно строительство лицеев и гимназий с профильным уклоном", - добавил Васильев.