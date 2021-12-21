Минюст в четвертый раз просит Адвокатскую палату лишить статуса адвоката Павлова

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Главное управление Минюста РФ по Санкт-Петербургу уже в четвертый раз направило представление в местную Адвокатскую палату с требованием лишить статуса адвоката Ивана Павлова (признан в РФ СМИ-иноагентом), который защищает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

"Предлагаем решить вопрос о прекращении статуса адвоката Павлова И. Ю.", - говорится в представлении Минюста, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В качестве обоснования своих требований Минюст указывает, что Павлов 16 раз в 2021 году не явился на следственные действия по делу Сафронова, чем "фактически отказался от принятой на себя обязанности по его защите". В представлении Минюста также говорится, что Павлов числится первым почетным президентом признанной в РФ нежелательной чешской НПО "Общество свободы информации" (Spolecnost Svobody Informace, Z.S.).

Как полагают в Минюсте, Павлов использовал привлеченные им из-за границы средства для политической деятельности, чем дискредитировал статус адвоката. В ведомстве подчеркивают, что Павлов проходит обвиняемым по уголовному делу и признан СМИ-иноагентом.

В начале декабря Квалификационная комиссия петербургской палаты адвокатов признала наличие нарушений в работе адвоката Павлова.

Решение по вопросу о лишении его адвокатского статуса будет принято на совете адвокатской палаты. Ранее в отношении Павлова Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила два дисциплинарных производства за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ. Первое прекратили из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения. В ноябре Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян, в том числе Павлова и бывших участников созданной им адвокатской организации "Команда 29".