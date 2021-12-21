Вологодская область лидирует в СЗФО по числу отремонтированных дорог

ВОЛОГДА, 21 декабря. /ТАСС/. Вологодская область занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе и пятое место по стране по количеству отремонтированных дорог, сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам прошедшей во вторник в Санкт-Петербурге встречи с полномочным представителем президента России в СЗФО Александром Гуцаном.

"Нам удалось, несмотря на пандемию, сделать бюджет максимально социально ориентированным, сохранить устойчивые темпы роста экономики региона, успешно выйти на плановые показатели по нацпроектам. Вологодчина занимает первое место по СЗФО и пятое место по России по количеству отремонтированных дорог. Наш регион - одна большая стройка. За последние годы мы сдали 12 объектов капитального строительства, среди которых детские сады, школы, поликлиники, ФАПы, дома соцобслуживания. Приводим в порядок системы водоочистки. Делаем все, чтобы землякам жилось комфортнее в родном регионе", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале по итогам встречи, отметив, что за год отремонтировано в общей сложности 975 км дорог.

По данным пресс-службы главы региона, Кувшинников представил полпреду итоги социально-экономического развития области в 2021 году. "По объемам промышленного производства на душу населения Вологодчина занимает девятое место в стране, по объемам инвестиций в основной капитал на душу населения - 14-е место, по уровню бюджетной обеспеченности - 15-е место, третья в России по темпам прироста доходов в бюджетную систему. В области реализуется большое количество инвестиционных проектов, увеличиваются объемы поставок нашей продукции на внутренние рынки и за рубеж <…>. Практически по всем макроэкономическим показателям входим в топ-20 лучших регионов Российской Федерации", - привела слова губернатора пресс-служба.

Регион участвует в реализации 11 национальных проектов и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2021 году завершено строительство и реконструкция 12 объектов инфраструктуры стоимостью 2,6 млрд рублей.

Полпред в целом положительно оценил динамику развития региона в непростых условиях, спровоцированных пандемией коронавируса. Однако обратил внимание на недостаточные темпы вакцинации населения от коронавируса.

По словам губернатора, область вышла на устойчивое плато по заболеваемости, ежесуточно снижается количество и заболевших, и госпитализированных. Для стимуляции вакцинации в регионе предприняли несколько мер. К примеру, премии гарантированы ветеранским организациям в муниципалитетах, где привьются более 80% пожилых людей, студентам ссузов и вузов выплачивают субсидии. Для всех желающих перед вакцинацией организовали экспресс-тестирование на коронавирус.