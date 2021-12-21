Уроки футбола планируют включить в учебные планы в школах Воронежской области с 2022 года

ВОРОНЕЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области намерены с 2022 года ввести в учебные планы в школах региона уроки футбола, чтобы выстроить систему для развития этого вида спорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сегодня встретился с председателем комитета массового футбола Российского футбольного союза Рохусом Шохом. Нам предложили включиться в проект "Футбол в школе". Планируется добавить урок футбола в учебный план: появятся секции, где дети смогут заниматься дополнительно, а педагоги - пройти обучение. Я уже поручил подать заявку на участие в проекте, чтобы начать со следующего года", - написал Гусев.

Он добавил, что в Воронежской области постепенно выстраивается футбольная система: от детских секций до профессиональных клубов.

"В области есть футбольные академии, развивается спортивная инфраструктура, а наши профессиональные команды в этом сезоне радуют болельщиков. Напомню, "Факел" занимает 2-е место в Футбольной национальной лиге, а "Локомотив" из Лисок победил во Всероссийских соревнованиях III дивизиона", - сообщил глава региона.