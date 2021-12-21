Власти Саратовской области рекомендовали объявить зимние каникулы в школах досрочно

ТАСС, 21 декабря. Правительство Саратовской области предложило досрочно - с 24 декабря - начать зимние каникулы в школах региона, окончательное решение должны принять учредители образовательных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Грибов на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

"В настоящее время учредителями рассмотрен вопрос досрочного начала зимних каникул для школьников с 24 декабря текущего года, что позволит при максимальном разобщении по графику провести праздничные мероприятия для каждого классного коллектива", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования Саратовской области, администрациям муниципалитетов были направлены соответствующие рекомендации. Окончательное решение о досрочных каникулах принимают учредители школ, учитывая эпидемическую обстановку. В администрации Саратова отметили, что зимние каникулы продлятся по 8 января 2022 года включительно.

По данным оперштаба Саратовской области, в регионе за последние сутки зарегистрировано 342 новых случая коронавирусной инфекции. В регионе четвертый день подряд выявляется менее 350 случаев, а снижение заболеваемости продолжается четвертую неделю. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 129 920 человек. Выздоровели с начала эпидемии 115 477 человек.