{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Саратовской области рекомендовали объявить зимние каникулы в школах досрочно

По мнению властей региона, это даст возможность провести новогодние мероприятия для каждого класса по очереди

ТАСС, 21 декабря. Правительство Саратовской области предложило досрочно - с 24 декабря - начать зимние каникулы в школах региона, окончательное решение должны принять учредители образовательных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Грибов на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В настоящее время учредителями рассмотрен вопрос досрочного начала зимних каникул для школьников с 24 декабря текущего года, что позволит при максимальном разобщении по графику провести праздничные мероприятия для каждого классного коллектива", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования Саратовской области, администрациям муниципалитетов были направлены соответствующие рекомендации. Окончательное решение о досрочных каникулах принимают учредители школ, учитывая эпидемическую обстановку. В администрации Саратова отметили, что зимние каникулы продлятся по 8 января 2022 года включительно.

По данным оперштаба Саратовской области, в регионе за последние сутки зарегистрировано 342 новых случая коронавирусной инфекции. В регионе четвертый день подряд выявляется менее 350 случаев, а снижение заболеваемости продолжается четвертую неделю. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 129 920 человек. Выздоровели с начала эпидемии 115 477 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
В Новгородской области расширили план газификации на 2022 год
Программу дополнили газопроводом Сергово - Ильмень - Старое Ракомо - Ращеп, благодаря которому газ появится в домах жителей 18 деревень
Читать полностью