В Ленобласти появится 18 криптобиокабин для оформления загранпаспортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Криптобиокабины для сдачи биометрических данных, необходимых для оформления загранпаспорта нового образца, установили в трех многофункциональных центрах в Ленинградской области. В общей сложности устройства планируют установить в 18 МФЦ региона, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Ленобласти.

"В областных МФЦ установили три криптобиокабины. <...> Благодаря новому оборудованию жители области смогут через МФЦ заказать и получить "десятилетний загранпаспорт". Уже сейчас это можно сделать в многофункциональных центрах "Ломоносовский", "Сланцевский" и "Сосновоборский". В ближайшее время специальное оборудование появится, в общей сложности, в 18 центрах "Мои документы", - рассказали в пресс-службе.

Оформить загранпаспорт нового образца сроком на 10 лет в МФЦ Ленобласти смогут жители любого российского региона. Время изготовления документа для жителей Ленинградской области - один месяц, для граждан из других регионов - три месяца, отметили в пресс-службе.