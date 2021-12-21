Мурманский технический вуз внедрит в образовательный процесс опыт "зеленой" энергетики

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и ПАО "Энел Россия" подписали соглашение об академическом и научном сотрудничестве, что позволит вузу внедрить в образовательный процесс опыт "зеленой" энергетики компании, которая строит в Мурманской области крупнейший ветропарк за Полярным кругом. Об этом во вторник сообщил журналистам проректор по стратегическому развитию МГТУ Сергей Дубровин.

"Топливно-энергетический комплекс имеет огромные перспективы для развития в части внедрения инноваций, разработки и применения новых технологий, в том числе для альтернативных способов производства электроэнергии. Подписание меморандума с "Энел Россия" позволит МГТУ внедрить в образовательный процесс опыт компании в сфере "зеленой" энергетики, а также проводить совместные научные исследования в области энергетической безопасности", - сказал Дубровин.

Генеральный директор ПАО "Энел Россия" Стефан Звегинцов, который подписал соглашение со стороны компании, выразил готовность содействовать прохождению практики студентами МГТУ на базе ветропарка "Кольская ВЭС" - стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, планируемого к запуску в мае 2022 года. "С учетом того, что мы строим здесь Кольскую ВЭС, крупнейший ветропарк за Полярным кругом, нам очень важно развивать кадровый потенциал в регионе и помогать внедрению инноваций и новых технологий для подготовки будущих специалистов международного класса", - отметил он.

В пресс-службе мурманского вуза добавили, что в планах сторон - не только совместная разработка академических программ, организация практики и стажировок в структурных подразделениях "Энел Россия", но и поддержка профильного образования, включающая выплату именных корпоративных стипендий и премий студентам.

О Кольской ВЭС и компании Enel

"Кольская ВЭС" после ввода в эксплуатацию сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.

Группа Enel - крупнейшая электроэнергетическая компания Италии и одна из крупнейших в мире. Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет свыше 5 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ ч - по выработке тепла. Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).