ВОЗ: ковид-больных в Европе на прошлой неделе на 40% больше, чем за тот же период 2020-го

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 27 тыс. смертей после заражения коронавирусом и 2,6 млн новых случаев инфицирования, преимущественно дельта-вариантом, было зарегистрировано на прошлой неделе в Европе и Центральной Азии. Это на 40% выше, чем за тот же период прошлого года, сообщается во вторник в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

С момента выявления вызывающий озабоченность омикрон-вариант был обнаружен как минимум в 38 из 53 государств - членов Европейского региона ВОЗ. Этот штамм становится или уже стал доминирующим в ряде стран, включая Данию, Португалию и Великобританию, где его количество удваивается каждые полтора-три дня. Огромное количество новых случаев заражения коронавирусом может привести к увеличению количества госпитализаций и нарушению работы систем здравоохранения.

"У людей, выздоровевших от COVID-19, вероятность повторного заражения омикрон-штаммом в три-пять раз выше, чем дельта-вариантом, - поясняется в заявлении. - Мы еще не знаем, вызывает ли "омикрон" более тяжелое заболевание, чем дельта-вариант. До сих пор "омикрон" передавался в основном среди взрослых в возрасте от 20 до 30 лет, первоначально распространившись в крупных городах и в кластерах, связанных с общественными мероприятиями и собраниями на рабочем месте".

Клюге подчеркивает, что необходимо защитить себя с помощью вакцинации, предотвратить дальнейшее распространение инфекции с помощью профилактических мер, например защитных масок и гигиены рук, и подготовить системы здравоохранения к резкому увеличению числа случаев заболевания.