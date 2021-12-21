В Коми завершили реконструкцию национальной библиотеки

СЫКТЫВКАР, 21 декабря. /ТАСС/. Масштабная реконструкция Национальной библиотеки Республики Коми, объекта культурного наследия регионального значения завершена. Реконструкция проводилась к 100-летию Коми, которое отмечается в 2021 году, в 2022-ом учреждение отметит 185-летний юбилей, сообщила во вторник пресс-служба библиотеки.

"Главная библиотека региона, Национальная библиотека Республики Коми открывается после капитального ремонта. Известный в Сыктывкаре дом с колоннами был построен в 1958 году, с тех пор в нем ни разу не было капитального ремонта. Здание является объектом культурного наследия, памятником истории и культуры. У библиотеки отремонтирован фасад и кровля, обустроена прилегающая территория и входная группа, заменены все инженерные коммуникации, обновлен внутренний дизайн, приобретена новая мебель и техника", - говорится в сообщении.

Библиотека увеличила вместимость книгохранилища до 1 млн экземпляров за счет новых рельсовых стеллажей. Сейчас фонд библиотеки насчитывает 887 тыс. изданий. Специально к открытию за счет средств федерального и республиканского бюджетов приобрели 8,5 тыс. новых изданий. Из технологических новшеств в библиотеке появятся "умные полки" - устройства, которые позволяют самостоятельно брать и сдавать книги, а также многофункциональные информационные станции (инфоматы) для заказа услуг. Преобразится большой читальный зал: здесь появятся мобильные стеллажи, сцена и большой экран.

"До ремонта в читальном зале зимой было прохладно, теперь эта проблема решена за счет замены окон. Сейчас читатели будут работать и проводить время в более комфортных условиях" - отметил директор библиотеки Алексей Просужих. Торжественное открытие учреждения после реконструкции состоится 29 декабря.

Национальная библиотека Республики Коми - одна из старейших библиотек на Европейском Севере России и крупнейших по объемам книжных фондов. Библиотека была основана 1838 году. "По общему согласию основателей хранителем книг избран дворянский заседатель Усть-Сысольского уездного суда Андрей Попов, в доме которого и помещена теперь библиотека в нарочно устроенных красивых шкафах", - сообщалось о библиотеке в "Вологодских губернских ведомостях" 1838 года.

Несмотря на трудности в пополнении фондов, она считалась одной из лучших провинциальных библиотек России. Собирались и приобретались старинные рукописи, актовые материалы, писцовые книги и прочие документы по истории, географии, этнографии края, экономике и лингвистике. Здесь собрали свыше 400 ценных рукописных документов. В 1890 году их выслали в Императорскую публичную библиотеку и теперь находятся в составе основного собрания рукописей рукописного отдела Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). В 1958 году библиотека получила новое, специально построенное для нее здание.