Европейский союз признал ковид-сертификаты Черногории

БЕЛГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия признала электронные ковид-сертификаты Черногории. Об этом во вторник сообщил черногорский портал CdM.

Ранее Черногория подала запрос и провела все необходимые процедуры, чтобы присоединиться к системе цифровых сертификатов ЕС. Портал сообщает, что граждане Черногории, привившиеся вакцинами Pfizer и AstraZeneca, а также другими, которые признает Европейское агентство лекарственных средств, смогут пересекать границы ЕС с электронной или бумажной версией ковид-сертификата. Цифровой сертификат ЕС действителен по прошествии 14 дней после второй вакцины или в течение 180 дней после перенесенной болезни.

Первую дозу вакцины получили более 60% взрослого населения Черногории, а вторую дозу - более 56% взрослого населения. Третью дозу получили 50 806 черногорцев. Население республики составляет около 620 тыс. человек.

Массовая вакцинация в стране началась 4 мая. В марте власти Черногории рассчитывали, что порядка 75% населения республики к лету должно быть привито от коронавируса или иметь антитела после перенесенной болезни. По данным Института общественного здоровья, всего с начала пандемии в Черногории было подтверждено свыше 161 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Число летальных исходов достигло 2 380.