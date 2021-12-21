Зарегистрированы авторские права на символику Всемирных студенческих игр - 2023

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Авторские права на символику Всемирных студенческих игр FISU 2023, которые пройдут в Екатеринбурге, зарегистрированы в цифровом сервисе для защиты и охраны интеллектуальной собственности (n'RIS). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе оргкомитета соревнований.

"Мы понимаем, что изображения персонажей, дизайн медалей, слоганы будут активно использоваться в сети, а экономический эффект столь масштабного и важного для страны и мира события во многом зависит от умения защитить эти объекты от неправомерного использования, - отметил руководитель дирекции игр Александр Чернов, слова которого приводятся в сообщении. - Уверен, что депонирование в n'RIS поможет нам избежать неприятных последствий нелегального копирования, противостоять производству контрафакта и усилить каждый из креативных брендов игр в Екатеринбурге".

В пресс-службе пояснили, что у спортивного события будет три талисмана: девушка-блогер Хити, олень Ягги и соболенок Кедри. Исключительные права на эти образы принадлежат исполнительной дирекции Всемирных студенческих игр. В сервисе n'RIS, который входит в общегосударственную инфраструктуру оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности - Ассоциацию IPChain, зарегистрированы не только изображения талисманов, но и их описания, а также логотипы и эскизы медалей.

Как отметил директор департамента Минпромторга России Дмитрий Колобов, которого цитирует пресс-служба, вопрос защиты прав на анимационные образы недавно обсуждался на комиссии по противодействию контрафактной продукции под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Есть соответствующее поручение о проработке технической стороны вопроса - использовании данных блокчейн-инфраструктуры об охраняемых авторским правом объектах для противодействия ввозу контрафактной продукции. До конца года мы должны совместно с ФТС России и Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности подготовить соответствующие предложения. Я уверен, что, хотя мы подходили к этой проблеме со стороны коллабораций промышленности и российских анимационных компаний, решение будет полезно для всех отраслей и, конечно, для защиты спортивной символики" - подчеркнул Колобов.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В них будут соревноваться представители 170 стран, которые разыграют 246 комплектов медалей в 18 видах спорта. Ожидается, что участниками игр станут 11 000 студентов из 2 600 университетов.