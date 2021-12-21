НАЛЬЧИК, 21 декабря. /ТАСС/. Синоптики предупредили о том, что в горах Кабардино-Балкарии выше 1,5 тыс. м лавиноопасно. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории региона зарегистрировали 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". Сегодня спасателям удалось провести шесть принудительных спусков лавин.

"Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по 16 лавиноопасным очагам, израсходовано 25 изделий", - добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендуют избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего возникают на склонах крутизной более 30 градусов.