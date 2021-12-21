Котельные, которые построят в Мурманской области, планируют сделать мультитопливными

ТАСС, 21 декабря. Новые твердотопливные котельные при поддержке федерального бюджета построят в населенных пунктах Мурманской области - Ревде, Ловозере и Высоком, планируется, что они смогут работать не только на угле, но и на RDF-топливе, получаемом из мусора, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства, добавив, что также запланирована модернизация котельных в городе Кандалакше.

"В этом месяце правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина одобрила заявки Мурманской области на финансирование строительства твердотопливных котельных в Ревде, Ловозере и Высоком, а также модернизацию котельных №1 и №21 в Кандалакше", - говорится в сообщении по итогам совещания с руководителями предприятий ТЭК в областном правительстве.

Новые котельные оборудуют мультитопливными котлами. "Рассматривается использование угля, либо - в случае успешного завершения расчетов - RDF-топлива, получаемого из мусора. Успешная реализация проекта поможет снизить затраты на топливо на 52%", - сообщили в пресс-службе.

Предварительно Мурманской области также одобрили заявку на реконструкцию котельной в Оленегорске. Выбор теплоносителя пока находится в стадии обсуждения: рассматриваются варианты использования магистрального газа, СПГ либо электроэнергии. "Стоимость создания инфраструктуры во всех случаях достаточно высока, поэтому решение будет приниматься совместно с федеральным центром", - добавили в пресс-службе.

На совещании также отметили результаты Мурманской области по переводу мазутных котельных на другие виды теплоносителя. Две твердотопливные котельные запустили в Североморске, с мазута на торф перешли в поселке Умба: здесь заработали четыре новых объекта. Кроме того, в регионе продолжается масштабный ремонт теплотрасс. Большой объем работ удалось выполнить в Североморске, где сети имеют высокую степень износа.