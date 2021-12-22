Чемпионат WorldSkills Russia в Хабаровске проведут летом 2023 года

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Финал национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет в Хабаровске в июне 2023 года на территории аэропорта. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Провел встречу с главой Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) Робертом Уразовым. Мы подписали соглашение о сотрудничестве по проведению финала XI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2023 году. <...> Мы предложили провести финал чемпионата с 1 по 5 июня 2023 года и организовать соревнования по 80 компетенциям на территории аэропорта Новый им. Невельского", - написал Дегтярев.

"Хабаровский край в этом движении с 2012 года. Наши техникумы входят в топ-100 рейтинга WorldSkills Russia. <...> Мы хотим сориентировать молодежь на работу у нас в крае, на современном производстве, показать им новые компетенции и дать шанс сделать карьеру в крупных проектах в сферах энергетики, транспорта, горнорудного дела, гостеприимства - каждый сможет найти себе работу. Наши работодатели, крупнейший бизнес в этом заинтересованы и выступают партнерами", - добавил губернатор.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное в 1946 году для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования путем проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.